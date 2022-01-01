Новый 2022 наступил уже почти во всем мире. Мы узнали, кто и как это сделал

Вот и наступил новый, красивый визуально – 2022 год. Правда, черный водяной тигр вступит в свои права лишь 1 февраля 2022 по лунному календарю, который каждый год зависит лунных фаз. Но, большая часть мира уже встретила 2022. Кстати, о том, кто первый читайте на Ivona, мы же собрали самые яркие встречи в мире уже сейчас.

Австралийцы встретили 2022 одними из первых. Правда, достаточно суровые карантинные ограничения не позволили «оттянуться» по-полной прилюдно – на улицах вышло не так много народу – всего 17 тысяч. И все же, яркий фейерверк в Мельбурне и новогодний концерт на стадионе Myer Music Bowl праздник островитянам создали.

Мельбурн Getty Images

Концерт в Австралии Getty Images

Япония – страна с глубокими традициями и тоже достаточно строгими сейчас ковидными ограничениями пошла по пути предков. Так, в японском городе Камакура жители зажгли 6500 свечей, каждая из которых была с пожеланием. Конечно, самые частые – удача, мир и конец эпохи пандемии.

6500 свечей Getty Images

Молитва в японском храме Getty Images

Любят японцы посетить и храм в новогоднюю ночь, на традиционную молитву в храме Канда Мёдзин собралось много народу, так же как и молитву в синтоистском храме.

Синтоисты встретили Новый год Getty Images

Яркий и жиовписный фейерверк наблюдали жители Бангкока над рекой Чаупхрая.

Бангкок Getty Images

Жителей Сеула власти города порадовали световым шоу на небоскребе Lotte World Tower, на высоте в 123 этажа.

Сеул Getty Images

А вот на улицах Якутская народу было совсем мало. Еще бы – мало кто захочет встречать Новый Год при -46С