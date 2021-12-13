Об этом сообщили на официальной страничке Национального арктического научного центра. Как рассказывают ученые, высота снежного покрова достигла 262 см, что является рекордом за всю зимовку.

Такая погода отразилась и на жизни пингвинов. Те гнезда, которые расположены в низовьях, полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц высиживающих яйца. А вот тем пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их засыпало только частично.

Фото: Александр Афтенюк, метеоролог 26-й УАЭ

Однако беспокоиться о пингвинах не стоит, ведь они к этому хорошо приспособлены, ведь эти животные могут сами откопать гнезда, делая телом тоннели в снегу.

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