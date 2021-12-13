На станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега: засыпало даже гнезда пингвинов
Об этом сообщили на официальной страничке Национального арктического научного центра. Как рассказывают ученые, высота снежного покрова достигла 262 см, что является рекордом за всю зимовку.
Такая погода отразилась и на жизни пингвинов. Те гнезда, которые расположены в низовьях, полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц высиживающих яйца. А вот тем пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их засыпало только частично.
Однако беспокоиться о пингвинах не стоит, ведь они к этому хорошо приспособлены, ведь эти животные могут сами откопать гнезда, делая телом тоннели в снегу.
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