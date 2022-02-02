Мама герцогини Кембриджской показала ее детское фото

Как выглядела Кейт Миддлтон в 7 лет: фото instagram.com/theroyalfamily

Мама герцогини Кембриджской и жены принца Уильяма, Кэрол Миддлтон праздновала 67-летие, в честь чего опубликовали архивный снимок с дочерью и другими детьми на своей странице в Инстаграм.

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На фото видно, как в центре кадра стоит сама Кэрол, а вокруг нее детей, среди которых была и Кейт.

Отмечается, что фото было сделано в 1989 году, когда Кейт было семь лет. На нем маленькая Миддлтон позирует в рубашке, поверх которой надет джемпер, бумажная шляпа. Девочка изображенная справа. У нее распущенные волосы и дудка во рту.

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