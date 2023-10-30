Актриса умерла в Германии в июле прошлого года

Предприниматель и участник одного из сезонов «Зважені та щасливі» Игорь Исаков перезахоронил прах своей знаменитой жены, украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший коллега Русланы по утреннему шоу «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев.

Читай также: «Потратила все его деньги»: Оля Полякова рассказала о самых дорогих подарках от мужа

Телезвезда рассказал, что недавно ему написала знакомая, которая заявила, что не смогла найти прах Писанки в крипте Спасо-Преображенского собора. По словам Егора, за день до этого сообщения ему позвонил Исаков и признался, что теперь останки Русланы покоятся на одном из киевских кладбищ, где похоронена вся ее семья — мама Дина, отец Игорь, брат Олег и другие родственники.

«Вчера в телеграме мне написала знакомая, с которой не были на связи больше года.

– Не могу найти Русю в крипте Свято-Преображенского собора. Приехала в Украину на неделю и хочу побыть рядом и возложить цветы.

За день до сообщения, от которого на миг парализует, — звонил по телефону муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный.

Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно пойти дальше», — поделился Гордеев.

Напомним, что Писанка умерла 19 июля 2022 года в немецком городе Кайзерлаутерн во время лечения от онкологического заболевания.

Ранее мы писали, семья Мэттью Перри выпустила первое заявление после его трагической смерти в 54 года.