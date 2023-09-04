Звезда Фриды перешагнула новый возрастной рубеж 2 сентября.

Знаменитая уроженка Коацакоалькоса (Мексика) Сальма Хайек в прошлую субботу отметила день рождения. По случаю личного праздника она поделилась с инстаграм-подписчиками фотографиями на морскую тематику.

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Сальма снялась в красной бикини и соломенной шляпе. Она поплескалась в прозрачной воде, составив компанию чайкам.

"Я так счастлива, что жива, и так глубоко благодарна за все благословения! Моя любимая семья, мои драгоценные друзья, мое здоровье, моя работа, которая позволяет мне идти вперед, моя команда, которая придает силы, мои отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. Счастливого мне 57-го дня рождения!" – подписала кадры Сальма.

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Источник: instagram salmahayek

Публикацию актрисы не пропустили другие публичные персоны. Среди 1,5 миллиона лайков виднеется "палец вверх" от супермодели Синди Кроуфорд. Тем временем актриса Джулианна Мур пожелала "Счастливого дня рождения", а Белла Торн добавила "Цели! Счастливого дня рождения".

В новейшем посте Хайек показала праздничное застолье, в подписи к которому поблагодарила за "всю любовь ко дню рождения".

Источник: instagram salmahayek

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Ранее мы писали, что Гарик Кричевский показал свою мать и поздравил ее по случаю дня рождения.