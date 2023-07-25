Светлана Лобода выставила снимки с отдыха, на которых она – в розовых велосипедках и коротком топе на голое тело.

Светлана Лобода представила у себя в блоге фотографии на фоне пальм, сосен и шатра. Где именно состоялась съемка, певица не уточнила.

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На снимках Лобода показана в розовом. Она была в велосипедках и топе, под который не надела бюстгальтер.

Кадры Светлана подписала на английском. Перевод такой:

"Жизнь – это больше, чем быть красивой Барби, это быть прекрасным человеком".

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

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В комментариях публика резко раскритиковала певицу за выбор одежды. Правда, есть и комплиментарные отзывы:

Источник: instagram lobodaofficial

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