Тарас формировался в украиноговорящем обществе, но его тоже коснулся "шлейф" тотальной русификации Украины.

Украинский актер Тарас Цымбалюк решил высказаться в Инстаграме на острую в украинском обществе тему - языковой вопрос. Артист согласен, что разговаривая на русском, мы похожи на россиян, но он не считает правильным грубо "тыкать носом" русскоговорящим украинцам. То, что после начала полномасштабной войны, языковой вопрос стал актуальным, Тарас считает правильным.

По словам Цымбалюка, он вырос в украиноязычном окружении, но он почувствовал на себе русификацию. Например, когда он начал ходить на пробы для ролей в кино, то 99% фильмов были на русском языке: "Хочешь быть актером кино - разговаривай на русском". Таким образом артист тоже стал представителем "низкой ответственности украинцем".

Тарас уверен, что нельзя агрессивно ускорять популяризацию украинского языка: тыкать носом и грубо заставлять говорить на украинском русскоговорящее население Украины. Актер объясняет, за агрессией последует обратная агрессия и увеличение неуважения к украинскому.

"Конечно, официально везде все должно быть государственным! Обслуживать, например, в ресторанах - только на украинском! Представители культуры должны перейти на государственную. Люди с любой аудиторией должны подавать пример - именно так со временем будет расти уровень украинизации. Но! Не будет толку , если в Карпатах не будут сдавать жилье переселенцам из Николаева, потому что те всю жизнь говорили по-русски, - это внутренний конфликт," - отметил артист.

Также Цымбалюка напрягают "умники", которые агрессивно исправляют и смеются с людей, которые учатся говорить на государственном языке. Актер окрестил это "дном".

"Наоборот, сейчас ценны любые попытки и инициативы! Низкий поклон тем, кто ошибается, но пытается! Вы - будущее той желанной трансформации! Так что впереди большой кусок работы. Но появилась фундаментальная ватерлиния: практически каждый теперь видит где черное, а где белое," - подытожил Тарас Цымбалюк.