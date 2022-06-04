Певица долгое время лгала о том, сколько ей лет

Известная певица Оля Полякова рассекретила свой настоящий возраст. Певица долгое время лгала, сколько ей лет. Пару лет назад, артистка пожаловалась, что в Википедии указали неправльный год рождения, и что на самом деле она родилась в 1984, а не в 1979 году. Теперь же в программе «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой певица призналась, сколько ей на самом деле лет и назвала причину, по которой лгала много лет.

«Да, я скрывала свой возраст. Мне казалось: вот я так выгляжу и никто мне не дает моего возраста, так почему должна его называть? Я не понимала, почему это происходило, но потом, когда начала в себе разбираться, осознала, в чем дело: когда мне исполнилось 30 лет, я ничего не достигла. Я была никем, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Но никто не обращал на меня внимания, мои песни слушали только родственники, клипы, которые снимала, смотрел только муж. Он собственно и давал на них деньги. В 30 лет у меня был большой день рождения, на который наконец-то пришла пресса. И когда меня спросили о возрасте, мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой, это как-то стыдно, и я сказала, что мне 25. Так и пошло», – говорит Оля Полякова.

Артистка вспомнила свою реакцию на настоящую дату рождения в Википедии и призналась, что она очень расстроилась.

«Когда в позапрошлом году в Википедии появилась моя настоящая дата рождения, и ее нельзя было исправить, я выла, как будто умер кто-то. Мне казалось это таким позорным. Плюс добавилось чувство стыда, что я столько лет врала. Для меня это стало просто трагедий. И только, когда случились все наши потрясения на фоне войны – мы потеряли карьеры, мы потеряли нашу жизнь – я поняла, что все эти цифры – такая хе#ня. И я спокойно говорю: мне в январе исполнилось 43 года», — ошеломила признанием певица.

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