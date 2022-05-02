Поклонница артистки припомнила ей интервью с каминг-аутом

Украинская певица Злата Огневич откровенно ответила на вопрос о своей ориентации. Артистка даже записала Insta-stories, где рассказала о любви. Толчком к этому стал вопрос одной из подписчиц, в котором девушка сказала, что когда-то видела интервью Златы, где она совершает каминг-аут.

Злата Огневич отметила, что не помнит, о каком интервью идет речь и в тоже время поделилась своими мыслями на счет любовных отношений.

«Любовь не измеряется ориентацией, вероисповеданием, цветом кожи и т.д. Любовь просто существует и нужно принять тот факт, что в мире живут очень разные люди, и пытаться кого-то подстроить под себя, под свою систему ценностей – это неблагодарное дело. Поэтому уважайте выбор каждого человека», – ответила Злата Огневич.

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