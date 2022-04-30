Ведущая рассказала, о чем говорила с Галкиным по телефону

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что на днях разговаривала с российским шоуменом Максимом Галкиным, который поддержал Украину впервые дни агрессии РФ. По словам Маши, Галкин пытался до нее дозвониться несколько раз, но она боялась ему ответить:

"Максим звонил мне в первые дни войны, но я тогда не смогла подойти. Я очень боялась услышать что-то вроде "Ну как вы там? Держитесь". Я дико боялась этого", — сказала Маша в комментарии телеканалу "Фридом".

Но после видео Галкина, в котором он высказался об агрессии России и власть, которая обстреляла Одессу, Ефросинина решила поговорить с российским комиком, который за свою политическую позицию и поддержку Украины поплатился замком и свободой на территории России:

"Он потерял все. Он не давал мне разрешения говорить подробности, но, скажу так, замка уже нет. Все забрали. Готовится уголовное дело, его по полной программе выжигают, вычеркивают. Его очерняют как только можно в прессе. В принципе с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его стирают как артиста", — сказала ведущая.

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