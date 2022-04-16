Оля Полякова резко ответила Филиппу Киркорову, который заступился за Медведчука и Марченко
Певица рассказала, как Филипп Киркоров ее подставил
Известная украинская певица и "Королева ночи" Оля Полякова записала видеообращение, в котором обратилась к коллеге и российскому артисту Филиппу Киркорову, которому был запрещен въезд в Украину. Певица осудила действия поп-короля, который решил заступиться за сбежавшую из Украины Оксану Марченко и ее мужа Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене.
Читайте также: Остапчук высмеял обращение Оксаны Марченко к Зеленскому: видеоОля Полякова также напомнила коллеге, что тот промолчал о смертях и насилии против украинских детей, но решил высказаться и заступиться о политике, который поддержал и помогал реализовать войну России против Украины. Она осудила его за такие действия и заявила, что ему наплевать на всех кроме себя:
Читайте также: Оксана Марченко лишилась имущества в Украине: подробностиК слову, Филипп Киркоров впервые после нападения России на Украину нарушил молчание и опубликовал на своей странице в Инстаграм фото задержанного Медведчука, под которым обратился к лидерам других стран с просьбой повлиять на Владимира Зеленского и провести независимое расследование, чтобы освободить Медведчука из так называемого "украинского плена".
Напомним, что недавно Виктора Медведчука задержало СБУ, когда тот в форме украинского военного пытался незаконно покинуть территорию Украины.
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