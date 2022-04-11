В Сети показали, как выглядит дом Пугачевой и Галкина в Израиле
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми сбежали из России в Израиль. Причиной этого стало вторжение России в Украину и политическая позиция Максима Галкина, который выступил против войны. В Сети появились кадры их нового трехэтажного поместья с бассейном в Кесарии в Израиле, где живет родственник супругов.
«Если раньше пара отдыхала в Израиле, они снимали особняк с четырнадцатью спальнями и домом для прислуги. Еще бы, ведь пара привыкла к комфорту в своем подмосковном замке в селе Грязь», — отмечают российские СМИ.
Отмечается, что Галкин имеет израильские корни и планирует получить паспорт гражданина Израиля. Также звездные супруги ищут школы для своих детей. Видимо, пара решила не только переждать репрессии своего правительства, но и остаться там жить навсегда.
К слову, российская примадонна, отдыхая в этом районе, отдавала за аренду апартаментов около миллиона рублей в месяц.
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