Певица удивила провокационным образом

Накануне папарацци поймали беременную 33-летнюю певицу Рианну в откровенном аутфите в Беверли-Хиллз, пишет Kenh14.

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Беременная артистка выбрала для выхода в свет откровенный топ со шнуровками Jean Paul Gaultier, обнажающий живот и грудь, черные леггинсы The Attico и укороченный черный бомбер Wardrobe NYC x Carhartt WIP.

Образ дополнила массивными украшениями, солнцезащитными очками и черной балаклавой. На ногах звезды были туфли на тонкой шпильке.

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