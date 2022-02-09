Рианна засветила беременный животик в откровенном наряде: фото
Певица удивила провокационным образом
Накануне папарацци поймали беременную 33-летнюю певицу Рианну в откровенном аутфите в Беверли-Хиллз, пишет Kenh14.
Читайте также: Официально: Рианна беременна первенцемБеременная артистка выбрала для выхода в свет откровенный топ со шнуровками Jean Paul Gaultier, обнажающий живот и грудь, черные леггинсы The Attico и укороченный черный бомбер Wardrobe NYC x Carhartt WIP.
Образ дополнила массивными украшениями, солнцезащитными очками и черной балаклавой. На ногах звезды были туфли на тонкой шпильке.
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