Алека Болдуина обокрали во время съемок нового фильма: подробности
У актера угнали автомобиль в Британии
Известный американский актер Алек Болдуин, который в октябре прошлого года случайно застреливший украинку-оператора Галину Гатчинс, сообщил, что у него в Британии угнали автомобиль. По его словам, он приехал в страну на съемки нового фильма под названием «97 минут».
Читайте также: Джордж Клуни обвинил Алека Болдуина в смертельной стрельбе на съемках «Ржавчины»На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, в котором раскрыл детали инцидента. Также он сообщил, что автомобиль его личного водителя угнали в аэропорт Хитроу после того, как он прилетел страну.
Стоит отметить, что звезду рассмешила эта ситуация, но он посочувствовал владельцу и отметил, что надеется на скорейшее возвращение транспорта.
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