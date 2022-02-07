У актера угнали автомобиль в Британии

Известный американский актер Алек Болдуин, который в октябре прошлого года случайно застреливший украинку-оператора Галину Гатчинс, сообщил, что у него в Британии угнали автомобиль. По его словам, он приехал в страну на съемки нового фильма под названием «97 минут».

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На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, в котором раскрыл детали инцидента. Также он сообщил, что автомобиль его личного водителя угнали в аэропорт Хитроу после того, как он прилетел страну.

Стоит отметить, что звезду рассмешила эта ситуация, но он посочувствовал владельцу и отметил, что надеется на скорейшее возвращение транспорта.

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