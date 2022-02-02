В новом году юморист почти исчез из Instagram

Бывший участник и победитель реалити-шоу «Холостячка» Александр Эллерт рассказал о личных переживаниях и проблемах со здоровьем.

«Все одновременно свалилось на голову – личные проблемы, попал на деньги», – рассказал экс-возлюбленный Ксении Мишиной.

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Также Эллерт добавил, что пытался отвлечься от депрессивных мыслей. Он был готов отправиться в США в одиночестве и на длительный период. По его словам, он даже купил дорогие билеты на самолет, но его рейс был отменен. Потому Александр потерял крупную сумму денег и остался дома.

Причиной покинуть родную страну стало желание сменить обстановку. По мнению фанатов, бывший бойфренд украинской актрисы хотел забыться после расставания с ней.

«Было достаточно причин уехать в Америку на неопределенный срок, сменить атмосферу, покайфовать, но остался в Киеве. Все ок, живем дальше, кайфуем здесь», – поделился Александр Эллерт.

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