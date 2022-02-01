Полицейские считают, что 31-летний актер совершил самоубийство

Американского актера Мозеса Джея Мосли нашли мертвым с огнестрельным ранением в собственном автомобиле в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, пишет TMZ.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что смерть Мосли в настоящее время расследуется как самоубийство, но пока неизвестно, что он делал в этом районе.

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Как рассказали родственники актера, больше недели о нем не было новостей. Его везде искали, но не нашли. По итогу, они подали заявление об исчезновении человека.

Полиция отследила машину актера, и нашла в ней бездыханное тело звезды.

Отметим, что многие знают знаменитость по роли зомби Майка в сериале «Ходячие мертвецы». Также он играл в фильмах и сериалах, таких как «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Хранители», «Королева юга» и «Американская душа».

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