Многие знаменитости делают ринопластику. Одни немного меняют форму носа, другие решаются на кардинальные изменения. Ivona собрала десятку звезд, которые стали выглядеть намного красивее после ринопластики, хотя некоторые из них отрицают наличие любых пластических операций.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
gettyimages.com

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
gettyimages.com

Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
gettyimages.com

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
gettyimages.com

Эшли Симпсон

Эшли Симпсон
Эшли Симпсон
gettyimages.com

Виктория Бэкхем

Виктория Бэкхем
Виктория Бэкхем
gettyimages.com

Сальма Хайек

Сальма Хайек
Сальма Хайек
gettyimages.com

Белла Хадид

Белла Хадид
Белла Хадид
gettyimages.com

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
gettyimages.com

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли
gettyimages.com

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