ТОП-10 звезд, которые сделали пластику носа и стали красавицами
Эти знаменитостей стали намного привлекательнее после изменения носа
Многие знаменитости делают ринопластику. Одни немного меняют форму носа, другие решаются на кардинальные изменения. Ivona собрала десятку звезд, которые стали выглядеть намного красивее после ринопластики, хотя некоторые из них отрицают наличие любых пластических операций.
Блейк Лайвли
Дженнифер Энистон
Дженнифер Коннелли
Анджелина Джоли
Эшли Симпсон
Виктория Бэкхем
Сальма Хайек
Белла Хадид
Пенелопа Крус
Рози Хантингтон-Уайтли
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