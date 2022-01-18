Эти знаменитостей стали намного привлекательнее после изменения носа

ТОП-10 звезд, которые сделали пластику носа и стали красавицами instagram звезд

Многие знаменитости делают ринопластику. Одни немного меняют форму носа, другие решаются на кардинальные изменения. Ivona собрала десятку звезд, которые стали выглядеть намного красивее после ринопластики, хотя некоторые из них отрицают наличие любых пластических операций.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли gettyimages.com

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон gettyimages.com

Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли gettyimages.com

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли gettyimages.com

Эшли Симпсон

Эшли Симпсон gettyimages.com

Виктория Бэкхем

Виктория Бэкхем gettyimages.com

Сальма Хайек

Сальма Хайек gettyimages.com

Белла Хадид

Белла Хадид gettyimages.com

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус gettyimages.com

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли gettyimages.com

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