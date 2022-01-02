После критики фигуры актриса поделилась откровенным снимком

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После того, как пользователи в Сети раскритиковали Сальму Хайек из-за ее изменившейся фигуры, актриса не стала из-за этого переживать и комплексовать. Накануне 55-летняя знаменитость поделилась снимком в купальнике.

Сальма выложила в свой Instagram фото, на котором она позирует среди скал. Актриса выбрала черный купальник с глубоким декольте, тем самым показав, что ее не беспокоит какая-либо критика в ее адрес.

«С Новым годом», — подписала кадр актриса.

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