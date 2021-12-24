Кулинар рассказал, как ему хотели приписать чужого ребенка

Эктор Хименес-Браво рассказал о незнакомке, которая утверждала, что ждет от него ребенка instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм поделился историей из личной жизни. Он поведал о женщине, которую совершенно не знал, и которая утверждала, что ждет от него ребенка.

«А однажды, примерно в 2013 году, в павильон пробралась одна девушка, спасибо ей, что не устроила сцену, никаких драм. Она просто словила меня между съемками, очень вежливо попросила отойти поговорить». И на полном серьезе сказала: — Эктор, я уже месяц, как беременна. Я 100% буду рожать. Я хотела бы, чтобы ты признал отцовство. Но если нет, я все равно буду рожать, и растить ребенка в одиночку», – написал Эктор.

Также он добавил, что с этой женщиной действительно был незнаком. По его словам, на тот момент у него была девушка, которой он не изменял.

«Мы с ней абсолютно не знакомы. Никак. Нигде. На то время у меня была партнер, и я точно знаю, что спал только с ней», – заверил Хименес-Браво.

Кулинар назвал данную ситуацию смешной, ведь «весело прожить жизнь, зная, что кто-то в тайне, обманом, пытается приписать тебе своего ребенка».

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