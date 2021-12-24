Сам на себя не похож: Виталий Козловский кардинально сменил имидж
Певец сбрил бороду и усы
Известный украинский певец Виталий Козловский удивил кардинальной сменой имиджа. Артиста перестали узнавать на улице, и даже знакомые не сразу признали его в новом образе, ведь он сбрил бороду и усы.
Читайте также: В семье Виталия Козловского случилось гореНа своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал сторис, на котором позировал с гладко выбритым лицом. Он пришел на радиостанцию, где охранник и другие работники не признали его.
Знаменитость признался, что сам себя не узнал, когда побрился. Почему решился на эксперимент, певец пока не рассказал.
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