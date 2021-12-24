Певец сбрил бороду и усы

Сам на себя не похож: Виталий Козловский кардинально сменил имидж instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский певец Виталий Козловский удивил кардинальной сменой имиджа. Артиста перестали узнавать на улице, и даже знакомые не сразу признали его в новом образе, ведь он сбрил бороду и усы.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал сторис, на котором позировал с гладко выбритым лицом. Он пришел на радиостанцию, где охранник и другие работники не признали его.

Знаменитость признался, что сам себя не узнал, когда побрился. Почему решился на эксперимент, певец пока не рассказал.

Виталий Козловский сбрил усы и бороду instagram.com/vkozlovskiy

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