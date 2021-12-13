Евгений Хмара поделился нежными фото с супругой Дарьей Ковтун

Композитор Евгений Хмара и его жена Дарья Ковтун, известная как певица ODARA, 12 декабря отпраздновали 5-летний юбилей со дня свадьбы. Первый серьезный юбилей пары прошел с курьезами. Все дело в том, что Евгений вовсе о нем забыл. Как признается композитор в бесконечных репетициях, которые проходят в подготовке к шоу-концерту «KHMARA», 15 декабря, в сопровождении симфонического оркестра, все мысли только о работе.

«Мы с Дашей знаем друг друга, кажется, всю жизнь, а женаты всего 5 лет. Ещё вечером я помнил о том, что надо утром обязательно поздравить Дашу с пятой годовщиной. Но встав рано утром, уехав на репетицию с оркестром, я думал уже только о нотах. До 15 декабря остаются считанные дни, всё время уходит на репетиции, согласование аранжировок и обсуждение всех прочих деталей», — признался Евгений Хмара.

Евгений Хмара показал нежные фото с женой. Фото: Оксана Шевчук

Евгений Хмара показал нежные фото с женой. Фото: Оксана Шевчук

Чуть позже на репетицию приехала и Даша, которая споет несколько своих песен на концерте у мужа. И ближе к обеду Дашу с Женей поздравил их концертный директор. А композитор реабилитировался уже на следующий день, показав нежные фото с любимой супругой в Instagram.

Евгений Хмара показал нежные фото с женой. Фото: Оксана Шевчук

«В день годовщины я символично на своем YouTube презентовал концерт, который снял во время путешествия в Иорданию. Если не знать эти места, визуально все так, словно ты на Марсе. Поэтому клип из 4-х моих композиций носит название одной из планет. Материальными подарками мы не обменивались с женой и для нас это более чем нормально. Ведь нам с Дашей не нужен повод для того, чтобы сделать друг другу сюрприз или устроить семейный праздник. У нас для этого есть 365 дней в году, а не только праздники», — поделился композитор.

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