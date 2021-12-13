Наталка Денисенко рассказала о самых неудачных пробах в своей жизни
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась интересными историями из жизни. На своей странице в Инстаграм артистка рассказала о самых неудачных пробах в своей жизни. По ее словам, когда ее утвердили на первую главную роль в сериале «Клан Ювелиров», она получила серьезную травму.
«Когда меня утвердили на мою первую главную роль (Клан Ювелиров), на пробах я «вышла» в стеклянную дверь и разбила губу (это были мои самые неудачные пробы)», – сообщила Наталка.
Читайте также: Актриса Наталка Денисенко рассекретила, сколько зарабатывает в InstagramАктриса добавила, что одним из ее талантов является хорошая память на текст. Такая способность помогает ей быстро запоминать сценарии.
Также Наталка Денисенко рассекретила свою главную мечту – быть амбассадором Chanel.
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