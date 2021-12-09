Юмористку сравнили с Анжеликой Варум

Украинская актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец удивила поклонников изменением во внешность. Артистка изменила прическу и, по мнению подписчиков, стала похожа на российскую певицу Анжелику Варум.

На фото видно, что волосы Елены сзади окрашены в более темный цвет и подстрижены короче, чем было раньше.

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Под кадрами с новой стрижкой юмористки и видео ее коллеги Потапа начали активно оставлять комментарии фолловеры, которые сравнивать Кравец с Варум, ведь у артисток похожие прически.

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