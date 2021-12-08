Узнайте, как выглядит мама актрисы

Ольга Сумская показала, как выглядит ее 87-летняя мама: фото instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая сыграла в сериале «Роксолана» главную роль, восхитила сходством с 87-летней мамой Анной Ивановной.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото себя и своей мамы, которые представила как коллаж. На снимках мама и дочь позируют в украинских нарядах: платках, вышиванках и бусах.

«Мама и дочка», – лаконично подписала публикацию.

За несколько часов публикация набрала 10 тысяч лайков и множество лестных комментариев:

«Украинские красавицы», «Две очаровательные женщины», «Вы с мамой очень красивые», «Вы с мамой очень похожи», «Замечательные , красивые и талантливые люди», «Глаза мамины».

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