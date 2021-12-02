Кулинар рассказал о сексуальных предложениях, которые ему поступали от украинских женщин

Известный повар и несменный судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал об украинках, которые предлагали ему секс втроем, а также о том, какие женщины ему нравятся, а какие нет. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал интимный пост, в котором поделился подробностями своей сексуальной жизни.

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По его словам, ему поступали предложения сексуального характера от многих девушек. Ему предлагали секс втроем, лишить девственности, секс-вечеринки, оргии и деньги за секс. Но такие развлечения не по душе знаменитости, ведь он любит быть охотником с женщиной. Ему нравится самому ее добиваться.

«Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а не когда она уже сразу на все готова, и сама инициирует. Знаете, как говориться, девушка должна «сдаться» мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра. Мне важны очень чувства и связь между партнером. Не просто секс, а знать человека, пытаться ему угодить, найти все ключи к нему, найти общий ритм. Вот тогда происходит самая лучшая связь – когда вы и любите, и дружите, и хотите друг друга», – сказал Хименес-Браво.

Также Эктор рассказал об украинских женщинах и их недостатках:

«Так вот, украинские девушки знают, чего хотят. Иногда они могут взять все в свои руки – и это меня отталкивает, если честно», – признался он.

Также он добавил, что в женщинах его пугает не только их настойчивость и доступность, но и то, что они пьют алкоголь.

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