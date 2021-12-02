Избили и застрелили жену: на дом известного продюсера напали грабители
В США застрелили жену Кларенса Аванта
Во вторник, 30 ноября, в Лос-Анджелесе в дом известного американского музыкального продюсера Кларенса Аванта ворвались грабители, которые избили его и застрелили его жену.
Когда на место преступления приехали полицейские то узнали, что женщину повезли в больницу с огнестрельным ранением. Впрочем, женщине выжить не удалось. Что касается самого продюсера, то он серьезно не пострадал.
Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы, после чего вызвали полицейских.
Также утверждается, что в доме была охрана. В настоящее время ведется расследование.
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