Певица позировала в соблазнительных нарядах

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Известная американская певица Мадонна снялась в провокационной фотосессии для глянца V Magazine. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию откровенных фото, на которых позировала в без нижнего белья.

На всех снимках знаменитость предстала в образе Мэрилин Монро, одев колготки в сетку, корсет и шубку, и дополнив образ камнями и различными аксессуарами.

«Частное дело. Короткометражный фильм об интимных отношениях между фотографом и его музой. Мэрилин Монро и Берт Стерн за неделю до ее смерти. Эти слова написаны мной. Они не имеют ничего общего с Мэрилин. Я отдавая дань уважения ее яркой хрупкости, которую я видела на этой съемке, она умерла через неделю вместе с ней», – написала Мадонна.

Мадонна снялась без нижнего белья instagram.com/madonna

Мадонна в образе Мэрилин Монро instagram.com/madonna

Мадонна показала пышную грудь instagram.com/madonna

Мадонна засветила ягодицы instagram.com/madonna

Многие поклонники раскритиковали знаменитость за такую фотосессию, ведь она не только отобразила последнюю фотосессию Мэрилин, но решила показать ее смерть. На одном из кадров Мадонна лежит на кровати без сознания, а возле нее на прикроватной тумбочке стоят таблетки, которыми, якобы, отравилась Монро.

Мадонна снялась для V Magazine instagram.com/madonna

Мадонна в корсете и колготах в сетку instagram.com/madonna

Мадонна позирует для глянца instagram.com/madonna

Мадонна в мехах instagram.com/madonna

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