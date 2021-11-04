Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией
Читайте также: Стиль собачки: 63-летняя Мадонна в дерзком мини устроила провокациюИзвестная американская певица Мадонна снялась в провокационной фотосессии для глянца V Magazine. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию откровенных фото, на которых позировала в без нижнего белья.
На всех снимках знаменитость предстала в образе Мэрилин Монро, одев колготки в сетку, корсет и шубку, и дополнив образ камнями и различными аксессуарами.
«Частное дело. Короткометражный фильм об интимных отношениях между фотографом и его музой. Мэрилин Монро и Берт Стерн за неделю до ее смерти. Эти слова написаны мной. Они не имеют ничего общего с Мэрилин. Я отдавая дань уважения ее яркой хрупкости, которую я видела на этой съемке, она умерла через неделю вместе с ней», – написала Мадонна.
Многие поклонники раскритиковали знаменитость за такую фотосессию, ведь она не только отобразила последнюю фотосессию Мэрилин, но решила показать ее смерть. На одном из кадров Мадонна лежит на кровати без сознания, а возле нее на прикроватной тумбочке стоят таблетки, которыми, якобы, отравилась Монро.
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