Вместо него полетит его коллега

Том Хэнкс отказался платить за полет в космос крупную сумму; Фото: instagram.com/tomhanks/tagged

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Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что ему глава Amazon Джефф Безос предлагал полететь в космос за 28 миллионов долларов. Об этом он рассказал на шоу Джимми Киммела.

По его словам, он отклонил предложение, так как отказался платить. И вместо него согласился полететь 90-летний актер Уильям Шетнер.

«Ну, да, при условии, что я заплачу. Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми. Не бедствую. Но 28 миллионов баксов платить не буду», – сказал Том.

Отметим, что многоразовый суборбитальный корабль New Shepard 13 октября успешно завершил второй пилотируемый полет, а Шетнер стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.

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