Семейство посетило Киевский национальный академический театр оперетты

Юлия Тимошенко поразила сходством с дочерью и 5-летней внучкой instagram.com/yulia_tymoshenko

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, которая недавно отметила 42-ю годовщину свадьбы с мужем Александром , поделилась редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 60-летняя лидер партии «Батьківщина» показала, с кем посетила Киевский национальный академический театр оперетты. На свежем кадре Юлия Владимировна появилась в компании 41-летней единственной дочери Евгении и 5-летней внучки Евы.

В комментариях под снимком пользователи Сети отметили, что все трое очень похожи друг на друга. «Три дівчинки — одне обличчя», «Внучка схожа на бабуню», «Очаровательны барышни!», «Всі схожі! Красуні!», «Це вже Єва така доросла! Дуже схожа на маму», «Наче подружки. Юлія Володимирівна красуня», «Какие же вы красивые, приятно вас видеть. Так держать!» — комментируют подписчики Тимошенко.

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