У 46-летнего лидера группы «Океана Эльзы» родился сын Иван

Популярный украинский исполнитель Святослав Вакарчук, который уже 27 лет является фронтменом группы «Океан Эльзы», впервые публично прокомментировал рождения первенца. Месяц назад пресс-служба артиста подтвердила слухи, что в мае у 46-летнего музыканта родился сын. По данным украинских СМИ, мамой ребенка является 39-летняя совладелица компании Radioaktivefilm Евгения Яцута.

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На днях состоялся бесплатный концерт «Океана Эльзы» во Львове, во время которого Вакарчук дал короткое интервью для ТСН на 1+1. Певец объяснил, почему скрывает возлюбленную и не показывает сына, которого назвал Иваном в честь своего покойного отца.

«В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают», — заявил Святослав.

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