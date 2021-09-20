Исполнительница роли Рэйчел Грин рассказала, чем зарабатывала на жизнь.

Читайте также: ТОП-5 звезд, которые выросли в однополых семьях

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, где работала до популярности. В программе The Tonight Show 52-летняя кинозвезда рассекретила, что была сотрудницей одного из рекламных агентств. Однажды будущая знаменитость согласилась на подработку. Ей пришлось заменить курьера.

«Однажды их (рекламного агентства — ред.) курьер просто не появился на работе и у меня спросили, умею ли я ездить на велосипеде. Я ответила да, и оказалась совершенно неподготовленной к перемещению по хаотичным улицам Манхэттена», — поделилась Энистон.

«Я не знаю, как я выжила в тот день, потому что, понимаете, каково это оказаться на Пятой авеню с пробками и всем тем, что было у меня в руках», — сказала Энистон.

Дженнифер рассказала, что такую работу она выполняла только один день. Актрисе до сих пор жутко вспоминать, как она оказалась в пробке на велосипеде с большой сумкой заказов.

Вам будет интересно почитать на Ivona: