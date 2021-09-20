Дженнифер Энистон рассекретила, кем работала до съемок в «Друзьях"
Исполнительница роли Рэйчел Грин рассказала, чем зарабатывала на жизнь.
Читайте также: ТОП-5 звезд, которые выросли в однополых семьяхВсемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, где работала до популярности. В программе The Tonight Show 52-летняя кинозвезда рассекретила, что была сотрудницей одного из рекламных агентств. Однажды будущая знаменитость согласилась на подработку. Ей пришлось заменить курьера.
Дженнифер рассказала, что такую работу она выполняла только один день. Актрисе до сих пор жутко вспоминать, как она оказалась в пробке на велосипеде с большой сумкой заказов.
«Однажды их (рекламного агентства — ред.) курьер просто не появился на работе и у меня спросили, умею ли я ездить на велосипеде. Я ответила да, и оказалась совершенно неподготовленной к перемещению по хаотичным улицам Манхэттена», — поделилась Энистон.
«Я не знаю, как я выжила в тот день, потому что, понимаете, каково это оказаться на Пятой авеню с пробками и всем тем, что было у меня в руках», — сказала Энистон.
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