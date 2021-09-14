Внук Аллы Пугачевой сильно похудел из-за опухоли
Никита Пресняков впервые рассказал о проблемах со здоровьем.
Читайте также: Самые странные имена, которые звезды дали своим детямСын российских исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, музыкант Никита Пресняков рассекретил настоящую причину своего стремительного похудения.
На днях 30-летний артист опубликовал новый пост в Инстаграм, где рассказал о ежедневной загруженности.
Один из пользователей Сети в комментариях отметил, что такой загруженный график сильно повлиял на вес артиста. Пресняков решил ответить подписчику. Певец рассекретил, что у него диагностировали доброкачественные опухоли в желчном пузыре и теперь ему приходиться соблюдать диету.
"Кто то пишет мне: "бездельник".
Я тем временем:
1. Почти каждый день тренировки к "Ледниковому периоду" ну и эфиры к нему.
2. Почти каждый день репетиции с утра до вечера в Губернском театре, 16 и 17 сентября премьера!
3. Вечерам стримлю на Twitch (NikPres)
4. Доделываю второй альбом моей группы Multiverse, скоро новый сингл на русском "Ауф Fiderzein"
5. Монтирую клипы на заказ", - написал внук Аллы Пугачевой.
Вам будет интересно почитать на Ivona: