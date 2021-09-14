Никита Пресняков впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

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Сын российских исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, музыкант Никита Пресняков рассекретил настоящую причину своего стремительного похудения.На днях 30-летний артист опубликовал новый пост в Инстаграм, где рассказал о ежедневной загруженности.

"Кто то пишет мне: "бездельник".

Я тем временем:

1. Почти каждый день тренировки к "Ледниковому периоду" ну и эфиры к нему.

2. Почти каждый день репетиции с утра до вечера в Губернском театре, 16 и 17 сентября премьера!

3. Вечерам стримлю на Twitch (NikPres)

4. Доделываю второй альбом моей группы Multiverse, скоро новый сингл на русском "Ауф Fiderzein"

5. Монтирую клипы на заказ", - написал внук Аллы Пугачевой.

Один из пользователей Сети в комментариях отметил, что такой загруженный график сильно повлиял на вес артиста. Пресняков решил ответить подписчику. Певец рассекретил, что у него диагностировали доброкачественные опухоли в желчном пузыре и теперь ему приходиться соблюдать диету.

Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем instagram.com/npresnyakov

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