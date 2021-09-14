Кристина Остапчук высказалась о конфликте с экс-супругой Владимира Остапчука.

Супруга известного украинского шоумена и ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук ответила на один из часто задаваемых вопросов подписчиков в Инстаграм. У нее поинтересовались, общается ли она с дочерью и сыном звездного мужа от первого брака.

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По словам Кристины, между Владимиром и его бывшей женой Еленой Войченко все еще продолжается конфликт. Экс-супруга запрещает ведущему забирать к себе в гости Эмилию и Эвана-Александра, поэтому он видеться с детьми только на переменах в школе.

Также Кристина заявила, что Войченко настраивает детей против нее, говоря им, что она "плохая тетя".

"К огромному сожалению, детям запрещают видеться с отцом. Их не отпускают в наш дом. Говорят, что там живет проститутка и плохая тетя. Детям не дают видеть папу. Только когда он едет в школу на перемену к ним. К огромному сожалению, меня сильно оскорбляют, но я верю, что все наладится, и детки смогут к нам приходить, потому что мы хорошо ладим! И я обещала Эмилии приготовить пиццу вместе… И не могу выполнить обещание", - призналась жена Остапчука.

Кристина Остапчук о конфликте с Еленой Войченко Скриншот

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