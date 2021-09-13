Бывшие супруги поразили зрителей чувственным выступлением.

В воскресенье, 12 сентября, на канале 1+1 вышел новый выпуск популярного телешоу "Танці з зірками". В качестве ведущей балкона во втором эфире проекта появилась Народная артистка Украины Ирина Былык. В прошлом знаменитость была участницей "Танців" и даже вышла замуж за своего партнера.

Читайте также: 39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за младшего на 12 лет бойфренда

Так, в начале 2007 года Ирина вместе с Дмитрием Дикусаром, который в этом году выступает с олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан, заняла четвертое место в шоу. После бурного романа пара сыграла свадьбу в Бразилии в октябре того же года. Однако, уже в 2010 году стало известно о их разрыве.

Спустя 14 лет Билык и Дикусар снова выступили вместе на паркете "Танців з зірками". Бывшие супруги воссоединились, чтобы порадовать зрителей чувственным номером под знаменитый хит "Нас нет".

Вам будет интересно почитать на Ivona: