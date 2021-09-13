Знаменитая поп-певица объявила о помолвке с 27-летним Сэмом Асгари.

39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за младшего на 12 лет бойфренда Getty Images

Обладательница "Грэмми", 39-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс в третий раз выходит замуж. Артистка обручилась со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари.

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О помолвке с 27-летним фитнес-тренером Бритни сообщила на своей странице в Инстаграм. Знаменитость обнародовала ролик, где продемонстрировала на камеру роскошное кольцо на безымянном пальце.

"Я не могу поверить в это", - подписала видео Спирс.

Отметим, что в ближайшие месяцы пара не сможет сыграть свадьбу так, как по условиям опекунства певице запрещено выходить замуж и заводить детей. Исполнительница все еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Следующее судебное заседание запланировано на конец сентября.

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