Как две капли воды: Alyona Alyona поделилась архивными фото с отцом
Певица трогательно поздравила отца с Днем рождения.
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась снимками с отцом, которому исполнилось 55 лет. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала серию архивных снимков с родителем и публично поздравила его с юбилеем.
Также певица сообщила, что приехала навесить родителей и поздравить отца с праздником. На кадрах видно, как мама певицы несет ей гостинцы с балкона – варенье, а отец пакет с картошкой.
«Что-то я подарки тебе надарила, а картошку ты мне несешь», – сказала в видео-сторис артистка.
Читайте также: Alyona Alyona прокомментировала участие в дрифте на Софийской площадиНапомним, что недавно alyona alyona попала в скандал. Знаменитость снялась в ролике для компании Red Bull, где дрифтовала на Софийской площади, после чего была испорчена мостовая. После инцидента артистка присоединилась к уборке покрытия площади и получила повестку в полицию.
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