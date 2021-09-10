Певица трогательно поздравила отца с Днем рождения.

Как две капли воды: alyona alyona поделилась архивными фото с отцом instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась снимками с отцом, которому исполнилось 55 лет. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала серию архивных снимков с родителем и публично поздравила его с юбилеем.

alyona alyona поздравила отца с 55-летием instagram.com/alyona.alyona.official

Отец певицы alyona alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Также певица сообщила, что приехала навесить родителей и поздравить отца с праздником. На кадрах видно, как мама певицы несет ей гостинцы с балкона – варенье, а отец пакет с картошкой.

«Что-то я подарки тебе надарила, а картошку ты мне несешь», – сказала в видео-сторис артистка.

alyona alyona показала родителей instagram.com/alyona.alyona.official

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Напомним, что недавно alyona alyona попала в скандал. Знаменитость снялась в ролике для компании Red Bull, где дрифтовала на Софийской площади, после чего была испорчена мостовая. После инцидента артистка присоединилась к уборке покрытия площади и получила повестку в полицию.

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