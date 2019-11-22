Артистка отметила, что архивные фото с пляжа поднимают ей настроение

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Певица Вера Брежнева решила по-своему бороться с плохим настроением, вызванным холодами. Артистка добавила в Инстаграм серию пляжных фото, отметив, что эти снимки, сделанные год назад, поднимают ей настроение.

Брежнева позирует на пляже на фоне закатного солнца. Она одета в сиреневый купальник и принимает соблазнительные позы - стоя и сидя в песке.

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Образ дополнили распущенные волосы, солнцезащитные очки и украшения из ракушек.

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Также артистка отметила в публикации, что у нее вышла новая песня "Пой и танцуй".

Ранее мы писали, что Вера Брежнева вошла в рейтинг самых сексуальных женщин РФ.

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