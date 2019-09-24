Леди Гага упала перед авто - фанаты уверены, что звезда была "навеселе"
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Эпатажная американская звезда - певица и актриса Леди Гага, которая недавно на людях целовалась с новым бойфрендом, оконфузилась перед камерами. Журналисты засняли, как актриса, подходя к своему авто - оступилась и упала рядом с дверью машины. Видео инцидента опубликовали на странице в Twitter издания TMZ.
Курьезный инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Леди Гага была одета в пестрый наряд на запахе, напоминающий халат, и темные очки в яркой оправе. По дороге к машине звезду сопровождала помощница, поддерживая Леди Гагу. Как только девушка отпустила руку певицы - она оступилась и буквально “сползла“ к двери авто.
После того, как звезде помогли подняться - она улыбнулась и, ничего не сказав, села в авто.
Lady Gaga LITERALLY celebrated the #FirstDayOfFall 🍂🍁 pic.twitter.com/A0ONbzlLvg— TMZ (@TMZ) 24 сентября 2019 г.
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В комментариях к видео пользователи сети высказали предположение, что Леди Гага была пьяна. Также фанаты предположили, что неприятный случай произошел из-за темных очков - звезда, якобы, не увидела бордюр - и потому оступилась.
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