Темненькая из НеАнгелов забросала Сеть откровенными фото с Мальдив
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Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха, похоже, решила не отставать от своей коллеги “рыженькой“ Славы Каминской - и продемонстрировать публике, кто тут настоящая секс-бомба. В своей Инстаграм “темненькая из “НеАнгелов“ опубликовала новые снимки в ярких купальниках, сделанные на Мальдивах .
Судя по некоторым более ранним постам, Вика отдыхает вместе со своим бойфрендом, который и делает ей откровенные фото.
На снимках звезда примерила несколько трендовых купальных комплектов. Так, она появляется в ретро-трусиках с завышенной талией и бюстгальтере с цветочным принтом.
Также Смеюха позировала в классических бикини, подчеркнувших ее пышную грудь и женственную фигуру.
Уже много лет в нашу жизнь плавно входит праздник Хэллоуин- всевозможные костюмированные вечеринки🧟♂️🧛♀️🦹🏻♀️👩🏼🎤 и вырезание тыквы 🎃- это уже атрибут осени. А вот на Мальдивах под строжайшим запретом этот праздник. Любое публичное упоминание о нём может вызвать конфликт и дисциплинарный разговор с полицией🧟♂️. Но нам это не грозит, поэтому уже можно готовить костюмчики,😂👌 мои #неангелочки😉
Столько красивых фото как на Мальдивах, у меня не было даже на Бали🌴. И помимо того, чтобы просто посмотреть кадр, я расскажу вам увлекательные факты, которые узнала 😉. Вот например- вы представляете, что супружеская измена на Мальдивах –это уголовное преступление🤨. Наказание за доказанный факт – 100 публичных ударов плетьми😱. Чаще всего под этот закон попадают женщины, неверных мужей и любовников среди виновников – всего 30% (странно почему так?). Как бы вы отнеслись к такому закону в нашей стране?
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Ранее звезда уже выставляла снимки с Мальдив - тогда Вика позировала в ярко-оранжевом сдельном купальнике, а также в купальнике с цветочным принтом - в пастельных тонах.
Напомним, что ранее Слава Каминская покорила Сеть горячими фото.