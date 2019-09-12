Виктория Смеюха продемонстрировала аппетитную фигуру в брендовых купальниках.

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Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха, похоже, решила не отставать от своей коллеги “рыженькой“ Славы Каминской - и продемонстрировать публике, кто тут настоящая секс-бомба. В своей Инстаграм “темненькая из “НеАнгелов“ опубликовала новые снимки в ярких купальниках, сделанные на Мальдивах .

Судя по некоторым более ранним постам, Вика отдыхает вместе со своим бойфрендом, который и делает ей откровенные фото.

На снимках звезда примерила несколько трендовых купальных комплектов. Так, она появляется в ретро-трусиках с завышенной талией и бюстгальтере с цветочным принтом.

Также Смеюха позировала в классических бикини, подчеркнувших ее пышную грудь и женственную фигуру.

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Ранее звезда уже выставляла снимки с Мальдив - тогда Вика позировала в ярко-оранжевом сдельном купальнике, а также в купальнике с цветочным принтом - в пастельных тонах.

Напомним, что ранее Слава Каминская покорила Сеть горячими фото.