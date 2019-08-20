Вера Брежнева снялась топлес в колготках и разоткровенничалась о муже
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Певица Вера Брежнева, которая замужем за композитором Константином Меладзе, снялась в одних колготках топлес. Кадр был сделан в рамках фотосессии для журнала Vogue. Брежнева опубликовала его на своей странице в Инстаграм.
Певица позирует, присев на корточки и подав корпус вперед - закрывая коленками обнаженную грудь. На талии Брежневой видна черная полоска от резинки колготок - и не просматривается нижнее белье. Из обуви артистка выбрала черные лодочки на шпильке.
В посте, сопровождающем фото, певица рассказала, какие тонкие комплименты ей делает муж.
Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: “Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...“. После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет, - подписала артистка.
“Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...» После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.” @voguerussia @voguerussiabeauty @meladzemusic #VeraforVogue #Vera #Vogue
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