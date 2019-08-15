Певица снялась в топе, под который не надела бюстгальтер

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Известная украинская певица Тина Кароль покорила Сеть пикантным фото без белья. На своей странице в Инстаграм звезда разместила черно-белое фото - Кароль позирует в темном топе, под которым просматривается грудь - без бюстгальтера. Тина застыла в чувственной позе, заложив руку за голову и слегка отклонившись от камеры. “Пикантности“ фото добавили прикрытые глаза и слегка приоткрытые губы Кароль.

Кроме того, фолловеры заметили, что на руках у звезды видны “мурашки“ - и назвали это очень сексуальным и притягательным.

Некоторые подписчики также отметили, что снимок кажется им очень уютным и нежным.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских взбудоражила Сеть снимком в белье.