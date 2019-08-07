"Все одинаковые": Каменских нарвалась на критику из-за пикантного фото
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Украинская певица Настя Каменских, которую на днях раскритиковали за фото в бикини, поделилась на своей странице в Инстаграм очередным пикантным снимком с отдыха. Звезда позирует в белом купальнике с декоративными кольцами на бюстгальтере и шлейках трусиков.
Образ Каменских дополнила легкой желто-белой накидкой, миниатюрным кулоном на шее и массивным браслетом.
В комментарии к снимку певица написала о том, что ее вдохновляет на новые идеи.
Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть😊 Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе!💪🏼 Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение 🤩 Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели💥 С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного! ✔ А как вы вдохновляетесь?
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Многие подписчики оставили комментарии, в которых раскритиковали фото. Фолловеры высказали мысль, что о “философских” вещах не стоит писать под фото в бикини. Также Настю обвинили в “шаблонности“ - по мнению подписчиков, демонстрируя обнаженные части тела, певица становится “как все”.
Господи, ну почему вы все такие одинаковые? Томный взгляд, губы уточкой, выпирающие сиси... Я не против красоты, но подайте её красиво, вы же творческие люди, артисты, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали из-за странной обуви.