Звезда опубликовала новый снимок с отдыха, но ее подписчики раскритиковали звезду за излишнюю "шаблонность"

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Украинская певица Настя Каменских, которую на днях раскритиковали за фото в бикини, поделилась на своей странице в Инстаграм очередным пикантным снимком с отдыха. Звезда позирует в белом купальнике с декоративными кольцами на бюстгальтере и шлейках трусиков.

Образ Каменских дополнила легкой желто-белой накидкой, миниатюрным кулоном на шее и массивным браслетом.

В комментарии к снимку певица написала о том, что ее вдохновляет на новые идеи.

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Многие подписчики оставили комментарии, в которых раскритиковали фото. Фолловеры высказали мысль, что о “философских” вещах не стоит писать под фото в бикини. Также Настю обвинили в “шаблонности“ - по мнению подписчиков, демонстрируя обнаженные части тела, певица становится “как все”.

Господи, ну почему вы все такие одинаковые? Томный взгляд, губы уточкой, выпирающие сиси... Я не против красоты, но подайте её красиво, вы же творческие люди, артисты, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали из-за странной обуви.