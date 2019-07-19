Певица покорила фанатов сексуальным фото

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Украинская певица Тина Кароль продолжает будоражить фантазию подписчиков “горячими“ снимками. В Инстаграм артистка добавила фото из одной из своих фотосессий - в откровенном наряде и не менее откровенной позе.

Звезда позирует, сидя с ногами на кровати, одетая в черное платье-сетку. Одно бедро звезды полностью обнажено, а ягодицы и грудь - едва прикрывает прозрачный наряд.

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Фолловеры похвалили фото, отметив, что на нем Кароль невероятно сексуальна:

“Жарко. Тушите огонь, срочно 🔥“, “Сколько страсти 🔥“, “ОСЛЕПЛА“, “Ослепительноо🔥Тина перестань, нас шокировать такими фото🔥😍❤️“, “Ох, ничего себе🔥🔥🔥 Бавити, вабити?😏“, “Ого,сижу никого не трогаю а вы тут такое, я аж со стульчика упала“, “Оооо Богиня! Ослепила душа грешную. Тиночка ты бомба!🔥💓😍“, - написали в Сети.



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