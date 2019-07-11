На премьере картины "Король Лев" артистка появилась в эффектном и откровенном ансамбле, с глубоким декольте

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Популярная американская певица Бейонсе вместе с мужем на днях посетила премьеру фильма "Король Лев", в котором озвучила одну из героинь. Снимки звезд появились в Инстаграм.

Для такого мероприятия яркая Бейонсе выбрала необычный наряд от Alexander McQueen - платье-пиджак, украшенное стразами с глубоким декольте и прозрачным подолом. Наряд выглядит еще более внушительно благодаря массивным серьгам и колье. Также певица подобрала к наряду эффектную "мокрую" прическу.

Снимки Бейонсе за несколько часов набрали миллионы лайков, а также большое количество восторженных комментариев фолловеров.

Ранее сообщалось, что Рианна снялась в эффектной фотосессии в образе гейши.