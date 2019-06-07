Поп-исполнительница рассказала о том, как ее домогался скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

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Американская поп-дива Мадонна пожаловалась на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает The Hollywood Reporter.

По ее словам, Вайнштейн “перешел все границы“ и кокетничал с ней во время их совместной работы.

Мадонна заявила, что была очень рада, когда в октябре 2017 года несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против продюсера.

“Когда это произошло, я действительно сказала: “Наконец-то!“ – заявила певица.

По ее словам, она довольна, что того, кто на протяжении многих лет злоупотреблял своим положением, привлекли к ответственности.

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Мадонна стала одна из последних звезд, которая решила поделиться своим опытом работы с Вайнштейном.

Напомним, в 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 80 женщин.



Продюсеру грозит 25 лет тюремного заключения. Из предъявленных Вайнштейну дел суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности, и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения. Сам продюсер свою вину отрицает.

Ранее мы писали, что Мадонну задержали в аэропорту в странном наряде.