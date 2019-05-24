Выступление Андрея Данилко было снято на видео. В кадре также появляются веселые молодожены

Читай также: Свадьба Потапа и Насти Каменских: В Сети показали первый танец молодоженов

Андрей Данилко в своем сценическом образе Верки Сердючки выступил на свадьбе продюсера и шоумена Алексея Потапенко (Потапа) и певицы Насти Каменских. Видео с выступлением артиста было опубликовано на Instagram-странице дуэта.

В видео Сердючка исполняет песню “Я не поняла“. Вместе с ней в ролике также фигурируют веселые молодожены.

Ранее сообщалось, что Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. В честь радостного события супруг опубликовал трогательное видео с возлюбленной женой.