Певица поблагодарила возлюбленного за то, что он поддержал ее выбор не рассказывать об их отношениях.

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Украинская певица Настя Каменских в ответ на любовный клип от Потапа призналась ему в любви. Романтический пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда в комментарии к трогательному фото с возлюбленным написала о своих чувствах к нему и объяснила, почему они так долго скрывали отношения.

Каменских поблагодарила Потапа за то, что тот оберегал их “от лишних глаз, слов, постов“, а также за поддержку ее выбора скрывать от общественности отношения. По словам певицы “счастье любит тишину“.

Также Каменских написала, что пришло время “поделиться частичкой своих чувств“ с поклонниками, и подтвердила, что свадьба состоится в четверг, 23 мая.

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе.