Каменских публично призналась Потапу в любви
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Украинская певица Настя Каменских в ответ на любовный клип от Потапа призналась ему в любви. Романтический пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда в комментарии к трогательному фото с возлюбленным написала о своих чувствах к нему и объяснила, почему они так долго скрывали отношения.
Каменских поблагодарила Потапа за то, что тот оберегал их “от лишних глаз, слов, постов“, а также за поддержку ее выбора скрывать от общественности отношения. По словам певицы “счастье любит тишину“.
Особенные чувства рождают особенные произведения Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа» Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постовСпасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! #BearAndDiamond
Также Каменских написала, что пришло время “поделиться частичкой своих чувств“ с поклонниками, и подтвердила, что свадьба состоится в четверг, 23 мая.
Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе.