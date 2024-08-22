Модель недавно родила первенца

Украинская модель Виктория Апанасенко спустя неделю после объявления о рождении дочери Эмилии поделилась своими секретами ухода за кожей во время беременности. 30-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная Украина-2022» призналась, как ей удалось избежать растяжек во время вынашивания первенца.

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На своей странице в инстаграм Виктория написала, что стрии у нее не появились, благодаря комплексному подходу. По словам новоиспеченной мамы, такого результата она добилась не только благодаря косметическим средствам, но и с помощью питания, богатого на витамины, массажа и занятий видами спорта, которые ей рекомендовал врач.

«Уход за кожей во время беременности нуждается в комплексном подходе. Питание+спорт+массаж+косметический уход. Безусловно, на появление растяжек в большинстве случаев влияет генетика. Однако можно сделать так, чтобы уменьшить риск их возникновения. У меня до беременности были растяжки, поэтому я очень переживала, что с набором веса и увеличением живота тело не справится. Но никакой новой не появилось», — начала свой пост Апанасенко.

Как избежать растяжек во время беременности: советы от «Мисс Вселенная Украина-2022» Виктории Апанасенко

Питание . Оно должно быть сбалансировано + закрывать все пробелы по вашим анализам. Если нет возможности по определенным причинам получить в рационе необходимое, то обязательно нужно принимать витамины, согласованные с врачом, ведущим вашу беременность.

. Оно должно быть сбалансировано + закрывать все пробелы по вашим анализам. Если нет возможности по определенным причинам получить в рационе необходимое, то обязательно нужно принимать витамины, согласованные с врачом, ведущим вашу беременность. Спорт. Пилатес, йога и другие виды спорта (разрешены вашим врачом). Помогают держать тело в тонусе.

Пилатес, йога и другие виды спорта (разрешены вашим врачом). Помогают держать тело в тонусе. Массаж . Я сама делала массаж сухой щеткой, также всю беременность мне делали расслабляющие массажи и против отеков.

. Я сама делала массаж сухой щеткой, также всю беременность мне делали расслабляющие массажи и против отеков. Косметический уход. Начинать советую с момента, когда вы узнали о беременности или даже до. В первом триместре лучше брать косметику без отдушек, потому что если есть токсикоз, определенные запахи могут быть триггером.

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