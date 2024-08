Карди Би рассказала о серьезной проблеме со здоровьем, которая едва не привела к потере ее будущего ребенка. Неделю назад американская рэперша объявила о том, что в третий раз беременна. А на днях Карди вышла в чат X Spaces, чтобы сообщить об «ужасном несчастном случае», в результате которого она попала в больницу «буквально парализованной» и лечилась морфием.

«Со мной произошел чертовски ужасный несчастный случай. Вот что я должен это объяснить. Не знаю как-то, ну не мало было. Это действительно было больно. На самом деле это случается нечасто, но это стало чем-то настолько большим, что я была буквально парализована. Но да. И эта мелочь чуть не стоила мне будущего малыша. Но этого не произошло», — поделилась 31-летняя исполнительница хита Like It.

Карди выписали из больницы, однако на следующее утро она снова плохо себя чувствовали. Знаменитость пошутила, что ее организм просто хочет получить еще несколько доз морфия.

«Вчера я чувствовала себя хорошо. Я вернулась домой, но вернулась домой высоко, как воздушный змей. Сегодня я проснулся трезвым, дорогая. Я умираю. Типа, я умираю. Клянусь Богом, если через четыре часа я не почувствую себя хорошо, я поеду в больницу, и мне плевать. Я преувеличиваю это дерьмо, чтобы получить больше морфия. Накачай меня морфием! Мне плевать. Боже мой», — сказала она.

Cardi B talks about getting in a freak incident which led her to be hospitalized and on morphine. pic.twitter.com/FmHmg8raUu