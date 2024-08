Стриминговая платформа Max анонсировала выход еще одного сериала по мотивам культовой «Игры престолов». На офиальной странице интернет-сервиса в соцсети Х (ранее Твиттер) сообщается, что телеканал HBO готовит к выпуску первый сезон шоу под названием «Рыцарь семи королевств».

В новой публикации можно увидеть, семисекундный тизер будущего сериала с главными героями — сэром Дунканом Высокий, будущим лордом-командующим Королевской гвардии, и его оруженосцем Эггом. Премьера спин-оффа запланирована на следующий год.

События в «Рыцаре семи королевств». будут происходить примерно за сто лет до событий, показанных в «Игре престолов». В актерский состав нового сериала вошли Декстер Сон Ансел, Финн Беннет, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY